Школьная форма в Казахстане: сколько она стоит и кто отвечает за качество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родители по всему Казахстану активно готовятся к новому учебному году, закупая школьную форму, обувь и другие принадлежности для своих детей. Сколько стоит школьная форма, насколько она качественная и что нужно знать для покупки добротного товара? Какую одежду предпочитают учащиеся и стоит ли ее носить? Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала на эти темы с представителями нескольких отечественных швейных фабрик, психологом и экспертами.

Школьная форма подорожала в этом году

Казахстанская швейная фабрика «Алтын Адам» изготавливает костюмы-тройки (жакет, пиджак, жилет), трикотажные жилеты для мальчиков, а для девочек: юбки, костюмы, сарафаны. Кроме того, можно приобрести отечественные рубашки и галстуки.

Дистрибьютор швейной фабрики в Нур-Султане Кажет Мәуіт сообщил, что цены на товары повысились по сравнению с прошлым годом, но спрос со стороны населения все же высок.

«Согласно требованиям мы изготавливаем формы темно-синего цвета. Большой спрос на костюмы-тройки. Прошлогодняя цена составляла 16 500 тенге. В этом году этот вид одежды подорожал до 20 900 тенге или на 19%. Мы закупаем все материалы и ткани из Турции, а шьем сами», - пояснил Кажет Мәуіт.

Цена самого дорогого костюма, предназначенного для подростков, в магазине составляет 22 600 тенге. Также есть два вида юбок: детские и подростковые, которые стоят 7400 тенге. Цена трикотажных жилетов здесь составляет 6200 тенге. Сарафан для девочек стоит 11 тыс. тенге.

«Одежда казахстанских производителей намного дешевле, чем импортная. Мы мониторим, сколько стоит форма на рынке и в брендовых бутиках. Анализируя, пришли к выводу, что приобрести отечественную продукцию намного выгоднее», - считает спикер.

Арт-директор группы компаний ТОО «Ютария LTD» Диана Касымова пояснила, сколько стоят товары, изготовленные фабрикой.

«Если брать старшие классы, то цена брючного костюма в среднем составляет около 40 тыс. тенге. Ценовая политика костюмов из прошлогодней коллекции - до 30 тыс. тенге. Если брать юбки для девочек, то они стоят от 5 до 10 тыс. тенге», - сообщила Диана Касымова.

Компания предоставляет выбор по двум сегментам жилета. В среднем их цена в зависимости от переплетения, сложности, наличия пуговиц составляет от 5 до 10 тыс. тенге.

Одежда, имеющая большой спрос





Большим спросом пользуются трикотажные жилеты, которые шьются из трех видов нитей. Юбки тоже приобретают часто. Сейчас школьники не так часто носят пиджаки. Их много не скупают, говорят представители цехов. Диана Касымова сказала, что люди в столице из-за холодной погоды больше предпочитают покупать трикотаж.

«С учетом погодных условий в столице, люди все-таки предпочитают полушерстяные ткани. Жилеты пользуются популярностью. Покупают в основном брюки, юбки, рубашки. Пиджаки в спросе упали, так как в качестве альтернативы покупатели предпочитают жилеты», - заявила она.

Производители школьных форм объяснили, почему школьники отказываются от пиджаков. По их словам, родители жалуются на более сложный уход за пиджаком по сравнению с жилетами. К тому же на одежде остается лоснящийся блеск.

Подростки хотят оверсайз-форму

Размеры школьной формы шьются согласно госстандарту. Представители швейных фабрик согласны с тем, что сегодняшние школьники предпочитают одежду свободного размера.

«Мы шьем по стандарту - в 90% случаев приталенной формы. Есть нестандартные размеры - одежда больших размеров. Есть такой тренд как оверсайз, поскольку дети хотят одеваться свободнее. Некоторые школы разрешают и допускают это, а некоторые нет. Мы не меняем модели и каждый год шьем соответственно одному стандарту по требованиям», - поделился дистрибьютор казахстанской фабрики Кажет Мәуіт. В магазине можно приобрести костюмы и больших размеров – 52 и 54.

В то же время арт-директор группы-компаний ТОО «Ютария LTD» Диана Касымова заявила, что люди довольны предоставленными моделями в современном стиле.

«Мы сотрудничаем со многими дизайнерами, которые разрабатывают модели под наш менталитет, молодежные модели. Сейчас все привыкли к оверсайз. Я не вижу в этом проблемы. Школьнику можно купить форму и на один размер больше», - делится арт-директор группы компаний.

Качество ткани: какие стандарты должны соблюдать производители

Насколько качественную ткань закупают отечественные фабрики? На этот вопрос многие представители цехов пояснили, что есть определенный государственный стандарт. Каждая фабрика, которая шьет одежду для школьников, должна иметь индустриальный сертификат, в котором определяется состав ткани.

«Наша фабрика участвовала в государственной программе «Всеобуч». Мы шьем строго по госстандарту. Согласно индустриальному сертификату определены составы тканей. К примеру, если брать трикотажные вещи, то 50% состава материала должен составлять хлопок. Для костюмов тоже так - есть соотношение 80% (шерсть) на 20% (вискоза). Также допускается состав ткани 45/45/10: хлопок, вискоза и шерсть, соответственно. Мы можем заявить, что наша продукция является качественной, чтобы у детей не было аллергических реакций и одежда была удобной», - говорит представитель швейной фабрики Кажет Мәуіт.

Как поясняют в магазине отечественных производителей, брендовые вещи продаются намного дороже. Если покупать школьную форму на различных базарах и рынках, то покупатели могут приобрести одежду из синтетики, которая не отвечает своей цене и, конечно, качеству.

«У нас есть два вида костюмов-троек. К примеру, модель по 16500 тенге состоит на 80% из шерсти и на 20% из вискозы. Здесь материал более тонкий, но состав качественный. На этот вид формы предоставлена скидка в размере 10%. Понятно, что родители покупают школьную форму исходя из своего бюджета. Другой костюм подороже - за 20 тыс. тенге состоит на 45% из вискозы, на 40% из лавсана и на 15% из шерсти, основываясь на требованиях индустриального сертификата», - подчеркнул дистрибьютор фабрики Кажет Мәуіт.

Диана Касымова говорит, что на цену влияет то, что в Казахстане все сырье привозное из Турции, Китая, России.

«Мы изготавливаем трикотажные вещи. Состав пряжи идет 70 (акрил) на 30 (полушерсть). Такое сырье заказывается из Беларуси. Есть альтернативы из более дешевого сегмента пряжи. Мы можем заказать акриловую пряжу, но при носке она проявляет себя хуже», - сказала она.

Директор швейной фабрики «Фортуна» Динара Бексултанова сказала, что цех в этом году подготовил сарафаны для девочек начального звена. Большая часть одежды швейная фабрика отшивает для магазинов.

«Качество сарафанов соответствует всем ГОСТ и стандартам, и нормативам, разработанным на территории Казахстана. Сарафаны стоят 5 тыс. тенге. Они хорошо разбираются. Не шьем форму из синтетики, полиэстера. Состав ткани: шерсть в процентном соотношении составляет 65%. Большую часть мы отшиваем для магазинов, в которых наша продукция продается по 12 тыс. тенге», - сказала Динара Бексултанова во время посещения выставки-ярмарки детских товаров в столице.

Тем не менее, производители считают, что внедрение темно-синего цвета упрощает изготовление школьной формы в связи с тем, что можно заранее закупить сырье.

Требование для школьной формы: о чем говорят медики и что должны учесть родители

И.о. заведующей референс-лаборатории токсикологии полимеров и других химических веществ филиала «НПЦСЭЭиМ» Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жулдыз Заманбекова побеседовала с корреспондентом относительно качества школьной формы. Требования к ассортименту товара для детей можно разделить на следующие направления: органолептическое, механическое, химическое и биологическое.

«Школьная форма не должна выделять резкий специфический запах. Ткань должна быть прочная, пропускать воздух и впитывать влагу. При покупке школьной формы необходимо требовать у продавцов сертификаты на школьную продукцию, которая должна соответствовать всем требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции для детей и подростков». Следует обращать внимание на упаковку, маркировку изделия и состав ткани», - считает эксперт.

В составе ткани обязательно должны присутствовать натуральные компоненты: шерсть, хлопок, лен, шелк или вискоза. Вискоза - это ткань из искусственно обработанного натурального сырья - волокон древесины. По словам Жулдыз Заманбековой, именно эти ткани обладают наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа ребенка дышала и не вызывала аллергические реакции.

Подкладочная ткань, как отметила эксперт, должна быть на 100% из хлопка. Блузки и рубашки должны иметь в своем составе не менее 60% натурального волокна.

«Синтетическая ткань плохо дышит и не впитывает влагу, сильно электризуется и может раздражать кожу. При частом контакте ткани с кожей может появиться аллергическая реакция. Она проявляется в симптомах, которые на первый взгляд не связаны с одеждой: вялость, плохой сон, раздражительность, чешется кожа и т.д. Нужно учесть, что сейчас современные дети более подвержены аллергическим реакциям из-за ослабленного иммунитета. Это связано с плохой экологией, питанием, малоподвижным образом жизни», - сказала эксперт.

Избежать полного отсутствия синтетики в тканях невозможно. Если форма сшита на 100% из хлопка, то в нее все равно добавляют аппреты. Это вспомогательные вещества, которые повышают качество и прочность ткани, но содержат высокотоксичный формальдегид.

«Синтетика имеет свои плюсы и минусы. Если ее много, то она наносит вред. Но в небольшом количестве – около 10-20% она придает форму одежде и позволяет ей меньше мяться. Также нужно обращать внимание на красители. Если школьную форму потереть влажной салфеткой и она окрашивается, то это свидетельствует о том, что краска плохо зафиксирована на материале и будет впитываться в кожу, вызывая аллергическую реакцию», - делится Жулдыз Заманбекова.

При покупке формы эксперты призывают обратить внимание на маркировку и этикетку, где указан производитель, его адрес, контактные данные, состав ткани. Фирма, которая изготавливает качественную и безопасную одежду, всегда имеет сертификаты качества.

«Важно понимать, что каждая форма должна проходить проверку и иметь сертификат соответствия. Сейчас вся школьная продукция подлежит контролю, регистрации и сертификации в госстандарте, которые исследуют ее и выдают конечный документ – это сертификат соответствия на продукцию. Любой школьный продукт, который поступает в торговую сеть, должен его иметь», - пояснила спикер.

Наличие сертификата уже говорит о том, что продукция проходила определенный контроль. Если ее хозяин не уверен в качестве, то он просто не пройдет сертификацию и продаст ее на рынке, где никто не потребует сертификат и продаст дешевле. В крупных магазинах есть четкие требования: принимать одежду только с сертификатом.

«Родители должны помнить, что ребенок будет проводить в школьной форме как минимум 5 часов. Поэтому одежда не должна стеснять движения ребенка, быть слишком узкой. Тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе и нарушать дыхание. В целях соблюдения гигиенических правил рекомендуется подбирать несколько предметов школьной одежды для ее смены в течение недели», - предупредила медик.

Какую обувь выбирают для школы

Родители не жалеют деньги на качественную обувь для ребенка, заявляют эксперты. В частности, продавец-консультант одного из обувных бутиков Асель Жалмагамбетова отмечает, что родители покупают хорошие туфли для ребенка, не обращая внимания на высокие цены.

«Мы продаем ортопедическую обувь. Преимущество ортопедической обуви - это лечебные стельки. Мы сначала диагностируем стопы, а потом определяем стельки. Обувь стоит от 18 тыс. тенге до 34 тыс. тенге. Что касается цен, то возмущений или жалоб со стороны потребителей нет. Ортопедическая обувь не может быть дешевой и некоторые потребители покупают ее по предписанию врача», - сказала Асель Жалмагамбетова.

Сейчас школьники выбирают не туфли, а кроссовки или удобную на плоской подошве обувь, отмечает консультант.

«Сейчас подростков не заставишь надевать туфли. Они их носят только на 1 сентября или на каком-либо мероприятии. Есть определенные кроссовки под черный цвет и сейчас разрешается в школах носить такую обувь», - отмечает она.

Нужна ли школьная форма - мнение психолога

Психолог Каламкас Канапиева считает, что школьная форма, несомненно, нужна.

«Школьная форма придает человеку статус. Это такая оболочка, которая организует психику ребенка, настраивает на учебный лад. Соответственно, это поведение в школе, на переменах, на улице. А вот предложения, разногласия о некой свободе может быть и хорошо в некотором смысле, но что мешает в остальное время, кроме школы, быть в другой одежде?», - говорит психолог.

По словам Каламкас Канапиевой, родители могут высказываться против школьной формы, потому что свободная одежда проще и может быть даже дешевле.

«Мы все знаем, что есть и негативные стороны, когда начинается сравнение по ценам, что какая-то вещь у другого ребенка может быть дороже. Я считаю, что школьная форма - это хорошо. Замечательно было бы, если наше государство заботилось о том, что цена была доступна всем. Учителю легче взаимодействовать с учениками, когда класс сидит в едином духе», - выразила свое мнение она.

В некоторых государствах, к примеру, в Финляндии, Норвегии, Дании не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Дети могут приходить в школу в свободной форме. По мнению Каламкас Канапиевой, тема сравнения всегда была, есть и будет, а это нормальная практика среди людей.