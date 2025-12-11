Шымкент расширяет производственные территории и формирует пул на 4,6 трлн тенге

По словам акима, в городе для привлечения инвесторов и создания постоянных рабочих мест строятся две новые производственные зоны и расширяются три зоны. В указанных зонах реализуются 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 900 млрд тенге, в рамках которых будет создано около 13 тысяч новых рабочих мест.

— В Шымкенте продолжается работа по созданию «Регионального хаба», который выгоден с точки зрения логистики для южного региона. В этой связи расширение Торгово-логистического центра будет завершено в следующем году. Реализация проекта обеспечит продовольственную безопасность региона и откроет новые возможности для бизнеса и торговли, — сказал глава региона.

Кроме того, введена в эксплуатацию частная индустриальная зона «Стандарт». В ней построены специальные малые производственные площадки, обеспеченные промышленной инфраструктурой.

— За последние три года в экономику города привлечено свыше 2 триллиона тенге, 75 процентов из которых — доля частного сектора. Среднегодовой рост составил 11 процентов, — добавил он.

В ближайшие пять лет планируется привлечь 6,6 трлн тенге инвестиций, и на сегодняшний день сформирован пул из 221 проекта общей стоимостью 4,6 трлн тенге. В рамках этих проектов будет создано более 29 тысяч рабочих мест.

— По итогам инвестиционного форума, прошедшего в Астане, с китайской компанией Shaanxi Construction Engineering достигнута договоренность по проекту стоимостью 55 миллиарда тенге — строительству завода мощностью 24 МВт по выработке энергии за счет сжигания отходов. Для строительства завода выделено 12 гектаров земли рядом с полигоном ТБО, — сообщил аким.

По его словам, в Шымкенте, где расположен один из трех нефтеперерабатывающих заводов страны, в целях развития нефтехимической отрасли до 2030 года производственная мощность завода будет увеличена с шести млн до 12 млн тонн. Предварительная стоимость проекта составляет около трех трлн тенге.

