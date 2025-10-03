13:26, 03 Октябрь 2025 | GMT +5
Шымкент примет финал Кубка Казахстана по стрельбе из лука
В Шымкенте состоится финальный этап Кубка Казахстана по стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В нем примут многие лидеры сборной Казахстана, включая обладательниц бронзовой медали чемпионата мира-2025 Роксану Юнусову, Викторию Лян, Адель Жексенбинову.
Соревнования пройдут с 6 по 10 октября. Медали будут разыграны в стрельбе из блочного и классического лука.
Ранее женская национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука, завоевавшая первую в истории медаль чемпионата мира, была удостоена государственных наград.