Шымкент примет финал Кубка Казахстана по стрельбе из лука

В нем примут многие лидеры сборной Казахстана, включая обладательниц бронзовой медали чемпионата мира-2025 Роксану Юнусову, Викторию Лян, Адель Жексенбинову.

Соревнования пройдут с 6 по 10 октября. Медали будут разыграны в стрельбе из блочного и классического лука.

Ранее женская национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука, завоевавшая первую в истории медаль чемпионата мира, была удостоена государственных наград.