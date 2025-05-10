Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет

Праздник — «Великая Победа — наследие поколений», начался у мемориального комплекса «Даңқ» («Слава») в парке Абая. Оркестр воинской части № 6506 Национальной гвардии, дислоцированной в Шымкенте, исполнил гимн, после чего — минута молчания.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Цветы легли к обелиску, к вечному огню, к памятнику героям. Люди шли мимо 200-метровых плит, на которых высечены 140 тысяч имен солдат Великой Отечественной войны — уроженцев Шымкента и Туркестанской области.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

— Сегодня исполняется 80 лет со дня Великой Победы нашего героического народа, разгромившего фашизм и спасшего человечество от жестокого порабощения. Особое внимание в эти минуты приковано к ветерану войны Мураталы Толепбергенулы, которому сегодня исполнилось 100 лет. Он был одним из первых, к кому обратились с поздравлениями — как живое напоминание о героическом прошлом. Ветеран и гости праздника стали свидетелями театрализованного действия, воссоздающего фронтовые будни солдат, а также патриотического концерта, — отметили организаторы.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фотовыставка, которая не отпускает

В парке Абая открылась фотовыставка работ фотографа агентства Kazinform Максата Шагырбая. Это не первый его проект, посвященный участникам Великой Отечественной войны.

Многие годы он запечатлевает их образы — как на парадах, так и в быту: за семейным столом, дома, в обычные дни.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

— С 2012 года я начал снимать, как они приходят на праздники, едят солдатскую кашу, как отмечают День Победы. Тогда в Шымкенте было около 26 ветеранов. Потом решил навещать их дома — хотел показать, как они живут, кто о них заботится, как проходит их обычный день. Первую выставку я провел в 2018 году. Люди плакали у стендов, вспоминали отцов, дедов. Уже тогда многих из тех, кого я снимал, не стало, — рассказывает Максат Шагырбай.

На нынешней выставке представлено 40 работ. Автор называет серию «фотоархивом жизни». Для него каждая фотография — это история. За каждым лицом — целая судьба.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

— Эти образы должны остаться в памяти наших детей, внуков и правнуков. Ведь каждая морщинка на их лице — след войны, — говорит фотограф.

Посетители выставки соглашаются — долго рассматривают снимки, молчат, улыбаются сквозь слезы.

Арбат поет фронтовые песни

Голосами Победы наполнился шымкентский Арбат. Музыкальная группа «ПолиАрт», состоящая из сотрудников полиции, поздравила горожан с Днем Победы.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Концерт объединил зрителей всех возрастов — от детей до старшего поколения. Под аккомпанемент старых добрых песен зрители пели, танцевали, улыбались.

— Люди радуются, но не просто так — с благодарностью в сердце, с теплом и слезами на глазах. Радость за то, что мы живем под мирным небом Казахстана, — поделились своими эмоциями шымкентцы.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Отметим, что к юбилейной дате для ветеранов были организованы персональные парады у домов. Каждому из двух оставшихся участников войны вручили ключи от новых автомобилей от спонсоров. Кроме того, в преддверии 9 Мая оба получили по 5 миллионов тенге.

На 5 мая в Казахстане осталось 105 ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 40 707 человек относятся к другим льготным категориям.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform