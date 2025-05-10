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    19:30, 09 Май 2025 | GMT +5

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет

    В городе осталось всего двое участников Великой Отечественной: Нина Егоровна Мосунова и Мураталы Толепбергенулы. На торжество смог прийти только он — ветерану сегодня исполнилось сто лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Праздник — «Великая Победа — наследие поколений», начался у мемориального комплекса «Даңқ» («Слава») в парке Абая. Оркестр воинской части № 6506 Национальной гвардии, дислоцированной в Шымкенте, исполнил гимн, после чего — минута молчания.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Цветы легли к обелиску, к вечному огню, к памятнику героям. Люди шли мимо 200-метровых плит, на которых высечены 140 тысяч имен солдат Великой Отечественной войны — уроженцев Шымкента и Туркестанской области.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — Сегодня исполняется 80 лет со дня Великой Победы нашего героического народа, разгромившего фашизм и спасшего человечество от жестокого порабощения. Особое внимание в эти минуты приковано к ветерану войны Мураталы Толепбергенулы, которому сегодня исполнилось 100 лет. Он был одним из первых, к кому обратились с поздравлениями — как живое напоминание о героическом прошлом. Ветеран и гости праздника стали свидетелями театрализованного действия, воссоздающего фронтовые будни солдат, а также патриотического концерта, — отметили организаторы.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Фотовыставка, которая не отпускает

    В парке Абая открылась фотовыставка работ фотографа агентства Kazinform Максата Шагырбая. Это не первый его проект, посвященный участникам Великой Отечественной войны.

    Многие годы он запечатлевает их образы — как на парадах, так и в быту: за семейным столом, дома, в обычные дни.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — С 2012 года я начал снимать, как они приходят на праздники, едят солдатскую кашу, как отмечают День Победы. Тогда в Шымкенте было около 26 ветеранов. Потом решил навещать их дома — хотел показать, как они живут, кто о них заботится, как проходит их обычный день. Первую выставку я провел в 2018 году. Люди плакали у стендов, вспоминали отцов, дедов. Уже тогда многих из тех, кого я снимал, не стало, — рассказывает Максат Шагырбай.

    На нынешней выставке представлено 40 работ. Автор называет серию «фотоархивом жизни». Для него каждая фотография — это история. За каждым лицом — целая судьба.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — Эти образы должны остаться в памяти наших детей, внуков и правнуков. Ведь каждая морщинка на их лице — след войны, — говорит фотограф.

    Посетители выставки соглашаются — долго рассматривают снимки, молчат, улыбаются сквозь слезы.

    Арбат поет фронтовые песни

    Голосами Победы наполнился шымкентский Арбат. Музыкальная группа «ПолиАрт», состоящая из сотрудников полиции, поздравила горожан с Днем Победы.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Концерт объединил зрителей всех возрастов — от детей до старшего поколения. Под аккомпанемент старых добрых песен зрители пели, танцевали, улыбались.

    — Люди радуются, но не просто так — с благодарностью в сердце, с теплом и слезами на глазах. Радость за то, что мы живем под мирным небом Казахстана, — поделились своими эмоциями шымкентцы.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Отметим, что к юбилейной дате для ветеранов были организованы персональные парады у домов. Каждому из двух оставшихся участников войны вручили ключи от новых автомобилей от спонсоров. Кроме того, в преддверии 9 Мая оба получили по 5 миллионов тенге.

    На 5 мая в Казахстане осталось 105 ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 40 707 человек относятся к другим льготным категориям.

    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
    Шымкент отметил 80-летие Победы: память, фотографии и песни военных лет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

     

    Теги:
    Туркестанская область 80-летие Победы Регионы Шымкент День Победы ВОВ Ветераны
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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