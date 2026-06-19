Шестая тройня с начала года родилась в Туркестанской области

В семье жителей Ордабасинского района родилась тройня. С появлением на свет трех дочерей супруги перешли в статус многодетной семьи. Теперь они воспитывают шестерых детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

28-летняя Жанар Анаркул из села Коктобе Ордабасинского района Туркестанской области родила девочек раньше срока, на 34-й неделе беременности. Плановое кесарево сечение провели в одном из роддомов Алматинской области.

Вес новорожденных составил 1650, 1600 и 1780 граммов. Родители назвали дочерей Даяной, Дианой и Дарией. Рождение тройни стало очередным пополнением в семье, где уже подрастают трое старших детей.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

В областном управлении здравоохранения подчеркнули, что многоплодная беременность требует от врачей максимальной концентрации и высокой медицинской ответственности на всех этапах.

— Каждая такая беременность находится на особом контроле акушеров-гинекологов. Благодаря профессионализму медиков и своевременному уходу мамы и новорожденные получают всю необходимую помощь. Сейчас роженица и ее дочери чувствуют себя хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы искренне рады за эту молодую семью и желаем малышкам-тройняшкам крепкого здоровья, — отметил руководитель Ордабасинской многопрофильной центральной районной больницы Райымбек Тасырбаев.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

С начала 2026 года это уже шестой случай рождения тройни в Туркестанской области.

Ранее Kazinform сообщал, что в семье жителей Толебийского района родились сразу трое малышей — две девочки и мальчик. Для их 35-летней мамы они стали первыми и долгожданными детьми.