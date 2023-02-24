Шесть зданий «заминировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы «заминировали» шесть зданий. Полиция проводит проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время экстренные оперативные службы города в рамках мер первичного реагирования на сообщения о взрывных устройствах проводит проверку на шести объектах города. По одному из этих объектов дан отбой – это Казахстанско-Британский технический университет. Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной. Проверка остальных пяти объектов продолжается. Задействованы саперные подразделения и другие специалисты», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и оказывать содействие.

Позже в полиции сообщили, что по пяти объектам проверка завершена, информация оказалась ложной. Проверка по одному из банков продолжается.