Шесть заводов и фабрик построят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство шести заводов и фабрик одобрили на региональном координационном совете по вопросам инвестиций в столице, передает МИА «Казинформ».

«Столица стремительно растёт и развивается. В городе имеется высокая потребность в строительных материалах. На очередном региональном координационном совете по вопросам инвестиций одобрили строительство шести заводов и фабрик. К примеру, рассмотрели и поддержали проекты строительства кирпичного завода, производства железобетонных изделий, брусчатки и бордюрного камня, санфаянса и керамики. Сегодня также выехали на место строительства кирпичного завода. Его производственная мощность составит 120 млн. штук керамического кирпича в год. Реализация проекта позволить снизить себестоимость квадратных метров и увеличить производственные объемы. Завод будет полностью автоматизированным. Предусмотрен выпуск рядового и облицовочного керамического кирпича за счет равномерного обжига газом», - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram .

По словам градоначальника, еще один проект - проект по производству мягкой и корпусной мебели, а также дверей. Новая мебельная фабрика будет выпускать порядка 24 тыс. комплектов мягкой и корпусной мебели в год, а фабрика по производству дверей будет выпускать до 2000 комплектов межкомнатных дверей в месяц.

«Инвесторы имеют весомый опыт работы в данной сфере. Реализация поддержанных проектов позволит создать около 1 тыс. рабочих мест и привлечь в экономику страны порядка 50 млрд тенге», - отметил А.Кульгинов.

По словам акима, в прошлом году в городе построили и ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья.

«К примеру, в 2020 году построили более 7 тыс. социальных квартир, в текущем году данную планку планируем поднять до 10 тыс. доступных льготных квартир. Соответственно, необходимо развивать сопутствующие производства – «экономику простых вещей». Важно поддерживать отечественных производителей и нужные для города и жителей проекты. Необходимо расширять производство строительной индустрии. Каждый частный проект – это не только привлечение частных инвестиций, но и создание новых рабочих мест. По поручению руководства страны инвесторам создаем комфортные условия. Ход реализации поддержанных проектов с каждым инвестором отрабатываем в ручном режиме», - проинформировал Алтай Кульгинов.