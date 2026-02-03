Шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в Кызылорде

Событие произошло на станции Белколь Кызылординского отделения грузовых перевозок во время выполнения маневровых работ.

Как сообщили в пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы», в ходе проведения работ по очистке пути на участке поворота железнодорожного полотна шесть вагонов сошли с рельсов. В момент происшествия скорость движения составляла от трех до пяти километров в час.

Из общего числа сошедших вагонов четыре являлись цистернами, груженными дизельным топливом, остальные два вагона были порожними.

— По предварительной информации, вагоны опрокинулись на бок. Пострадавших нет. Данный инцидент не повлиял на движение поездов по основному железнодорожному пути. Также повреждений подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано. В целях установления причин и обстоятельств происшествия на месте работает специальная комиссия, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее, 31 января, в городе Талдыкоргане с рельсов сошли две цистерны, загруженные пропаном.