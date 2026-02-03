РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:09, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в Кызылорде

    Инцидент произошел 2 февраля в 17.10 часов на подъездном железнодорожном пути ТОО «Нур-Назар», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в Кызылорде
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Событие произошло на станции Белколь Кызылординского отделения грузовых перевозок во время выполнения маневровых работ.

    Как сообщили в пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы», в ходе проведения работ по очистке пути на участке поворота железнодорожного полотна шесть вагонов сошли с рельсов. В момент происшествия скорость движения составляла от трех до пяти километров в час.

    Из общего числа сошедших вагонов четыре являлись цистернами, груженными дизельным топливом, остальные два вагона были порожними.

    — По предварительной информации, вагоны опрокинулись на бок. Пострадавших нет. Данный инцидент не повлиял на движение поездов по основному железнодорожному пути. Также повреждений подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано. В целях установления причин и обстоятельств происшествия на месте работает специальная комиссия, — говорится в официальном сообщении.

    Напомним, ранее, 31 января, в городе Талдыкоргане с рельсов сошли две цистерны, загруженные пропаном.

    Теги:
    Кызылординская область Железная дорога Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают