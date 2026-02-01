РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:22, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Две цистерны с пропаном сошли с рельсов в Талдыкоргане

    31 января в Талдыкоргане произошло ЧП на железной дороге. В 21:23 на тупиковом железнодорожном пути по улице Абылай хана с рельсов сошли две цистерны, груженные пропаном. Вагоны опрокинулись на бок, что вызвало обеспокоенность у жителей близлежащих домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу, утечки газа не зафиксировано, угрозы для населения нет.

    — Сразу после происшествия на место были направлены экстренные службы: 25 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС, а также представители полиции и местных исполнительных органов. Для координации действий был развернут оперативный штаб, — дополнили в ведомстве.

    В целях безопасности участок улицы Абылай хана временно перекрыли. Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к месту происшествия.

    По данным спасателей, железнодорожный путь не поврежден. Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем специалистов.

    Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Турксиб в Жамбылской области сошли несколько грузовых вагонов поезда при маневровых работах.

    Теги:
    Ж/Д Область Жетысу Железная дорога Происшествия Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают