Две цистерны с пропаном сошли с рельсов в Талдыкоргане
31 января в Талдыкоргане произошло ЧП на железной дороге. В 21:23 на тупиковом железнодорожном пути по улице Абылай хана с рельсов сошли две цистерны, груженные пропаном. Вагоны опрокинулись на бок, что вызвало обеспокоенность у жителей близлежащих домов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу, утечки газа не зафиксировано, угрозы для населения нет.
— Сразу после происшествия на место были направлены экстренные службы: 25 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС, а также представители полиции и местных исполнительных органов. Для координации действий был развернут оперативный штаб, — дополнили в ведомстве.
В целях безопасности участок улицы Абылай хана временно перекрыли. Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к месту происшествия.
По данным спасателей, железнодорожный путь не поврежден. Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем специалистов.
Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Турксиб в Жамбылской области сошли несколько грузовых вагонов поезда при маневровых работах.