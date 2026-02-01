Две цистерны с пропаном сошли с рельсов в Талдыкоргане

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу, утечки газа не зафиксировано, угрозы для населения нет.

— Сразу после происшествия на место были направлены экстренные службы: 25 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС, а также представители полиции и местных исполнительных органов. Для координации действий был развернут оперативный штаб, — дополнили в ведомстве.

В целях безопасности участок улицы Абылай хана временно перекрыли. Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к месту происшествия.

По данным спасателей, железнодорожный путь не поврежден. Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Турксиб в Жамбылской области сошли несколько грузовых вагонов поезда при маневровых работах.