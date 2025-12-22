Грузовые вагоны с имуществом Минобороны сошли с рельсов на станции Турксиб

В пресс-службе АО НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что 20 декабря в 21:25 произошло боковое соударение с отправляющимся грузовым поездом при выполнении маневровых работ по роспуску вагонов.

— В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено, происшествие не повлияло на график следования других составов, — отметили в пресс-службе.

Восстановительные работы провели в оперативном режиме, подчеркнули в «КТЖ».

При этом в некоторых вагонах было имущество Министерства обороны Казахстана.

— В вагонах перевозилось имущество тылового назначения. Военной техники, вооружения и боеприпасов в составе не находилось, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны сообщили, что материальный ущерб будет устанавливать комиссия по итогам обследования.

Сейчас станция Турксиб работает в штатном режиме, уточнили в «КТЖ».

Ранее сообщалось, что в ноябре на подъездном пути, примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сошли восемь вагонов. В результате происшествия были повреждены устройства контактной сети и была задержка в движении поездов.