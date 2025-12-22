РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:55, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Грузовые вагоны с имуществом Минобороны сошли с рельсов на станции Турксиб

    На железнодорожной станции Турксиб в Жамбылской области сошли несколько грузовых вагонов поезда при маневровых работах. Инцидент не повлиял на движение поездов, обошлось без пострадавших, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    В пресс-службе АО НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что 20 декабря в 21:25 произошло боковое соударение с отправляющимся грузовым поездом при выполнении маневровых работ по роспуску вагонов.

    — В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено, происшествие не повлияло на график следования других составов, — отметили в пресс-службе.

    Восстановительные работы провели в оперативном режиме, подчеркнули в «КТЖ».
    При этом в некоторых вагонах было имущество Министерства обороны Казахстана.

    — В вагонах перевозилось имущество тылового назначения. Военной техники, вооружения и боеприпасов в составе не находилось, — пояснили в пресс-службе ведомства.

    В Минобороны сообщили, что материальный ущерб будет устанавливать комиссия по итогам обследования.

    Сейчас станция Турксиб работает в штатном режиме, уточнили в «КТЖ».

    Ранее сообщалось, что в ноябре на подъездном пути, примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сошли восемь вагонов. В результате происшествия были повреждены устройства контактной сети и была задержка в движении поездов.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
