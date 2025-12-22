Грузовые вагоны с имуществом Минобороны сошли с рельсов на станции Турксиб
На железнодорожной станции Турксиб в Жамбылской области сошли несколько грузовых вагонов поезда при маневровых работах. Инцидент не повлиял на движение поездов, обошлось без пострадавших, передает агентство Kazinform.
В пресс-службе АО НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что 20 декабря в 21:25 произошло боковое соударение с отправляющимся грузовым поездом при выполнении маневровых работ по роспуску вагонов.
— В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено, происшествие не повлияло на график следования других составов, — отметили в пресс-службе.
Восстановительные работы провели в оперативном режиме, подчеркнули в «КТЖ».
При этом в некоторых вагонах было имущество Министерства обороны Казахстана.
— В вагонах перевозилось имущество тылового назначения. Военной техники, вооружения и боеприпасов в составе не находилось, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В Минобороны сообщили, что материальный ущерб будет устанавливать комиссия по итогам обследования.
Сейчас станция Турксиб работает в штатном режиме, уточнили в «КТЖ».
Ранее сообщалось, что в ноябре на подъездном пути, примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сошли восемь вагонов. В результате происшествия были повреждены устройства контактной сети и была задержка в движении поездов.