Шесть школ Шымкента вошли в топ-100 лучших школ Казахстана
По итогам 2025–2026 учебного года Министерство просвещения РК опубликовало рейтинг лучших школ страны. В список включены 114 общеобразовательных организаций, показавших высокие результаты на республиканской олимпиаде, передает Kazinform.
Как сообщает акимат Шымкента, в этом году республиканская олимпиада проводилась в шести регионах страны.
— В ней приняли участие 1636 учащихся из 676 школ. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а также развитые интеллектуальные и творческие способности. Рейтинг сформирован на основе балльной системы. За золотую медаль начислялось 3 балла, за серебряную — 2 балла, за бронзовую — 1 балл, — говорится в сообщении.
В число 100 лучших школ Казахстана вошли шесть образовательных учреждений города Шымкента:
- Лицей-интернат № 1 для юношей «Білім-Инновация»
- Специализированный IT-лицей-интернат № 1 для одарённых детей
- Средняя школа № 110 имени З.Хусанова
- Средняя школа № 14 имени Айбека
- Школа-гимназия № 1 имени А.Пушкина
- Специализированная гимназия № 8 с преподаванием на трёх языках имени М. Х. Дулати
В акимате отметили, что данный показатель свидетельствует о системной работе образовательных организаций Шымкента в направлении олимпиадной подготовки, а также о высоких результатах учащихся на республиканском уровне.
— В прошлом 2024–2025 учебном году в число лучших вошли пять школ города. В текущем году их количество увеличилось до шести, что отражает положительную динамику и рост качества образования в Шымкенте, — добавили в городском акимате.
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