Умные светофоры в Шымкенте создают «зеленый коридор» для скорой помощи

— Пять реанимационных автомобилей скорой помощи оснащены трекерами, интегрированными в систему ITS. При выезде на экстренный вызов и приближении к перекресткам система автоматически координирует работу светофоров, формируя «зеленый коридор» по маршруту следования спецтранспорта, — сообщает акимат Шымкента.

Фото: акимат Шымкента

В акимате города отметили, что данный механизм позволяет значительно сократить время прибытия бригад скорой помощи к месту вызова и тем самым повышает шансы на сохранение жизни и здоровья граждан.

Фото: акимат Шымкента