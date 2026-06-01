Умные светофоры в Шымкенте создают «зеленый коридор» для скорой помощи
Для повышения оперативности экстренной медицинской помощи в Шымкенте внедрили Интеллектуальную транспортную систему (ITS), обеспечивающую приоритетное движение автомобилей скорой помощи, передает Kazinform.
— Пять реанимационных автомобилей скорой помощи оснащены трекерами, интегрированными в систему ITS. При выезде на экстренный вызов и приближении к перекресткам система автоматически координирует работу светофоров, формируя «зеленый коридор» по маршруту следования спецтранспорта, — сообщает акимат Шымкента.
В акимате города отметили, что данный механизм позволяет значительно сократить время прибытия бригад скорой помощи к месту вызова и тем самым повышает шансы на сохранение жизни и здоровья граждан.
— Сегодня система ITS охватывает 354 светофорных объекта города. В режиме реального времени она анализирует транспортные потоки, обеспечивая более эффективную организацию дорожного движения и повышение уровня безопасности на дорогах, — добавили в акимате Шымкента.