Шесть религиозных радикалов задержали в Казахстане в ноябре

Как сообщили в КНБ, в ноябре этого года в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, задержано 6 приверженцев деструктивных религиозных течений.

— Они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы. С санкции суда данные лица взяты под арест, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

— Наряду с этим, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму, — сообщили в КНБ.

Приговор вступил в законную силу.

— Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц, — добавили в Комитете.

Ранее сообщалось, что за пропаганду терроризма были осуждены 11 казахстанцев.