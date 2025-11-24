РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:23, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шесть религиозных радикалов задержали в Казахстане в ноябре

    Комитетом национальной безопасности в ноябре этого года задержано 6 приверженцев деструктивных религиозных течений, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: KНБ

    Как сообщили в КНБ, в ноябре этого года в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, задержано 6 приверженцев деструктивных религиозных течений.

    — Они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы. С санкции суда данные лица взяты под арест, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

    — Наряду с этим, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму, — сообщили в КНБ.

    Приговор вступил в законную силу.

    — Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц, — добавили в Комитете.

    Ранее сообщалось, что за пропаганду терроризма были осуждены 11 казахстанцев.

    Терроризм Криминал КНБ Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
