Шесть регионов Казахстана получат 27,3 млрд тенге на обновление коммунальной инфраструктуры

Казахстанская Жилищная Компания в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) выкупила облигации акиматов шести регионов на общую сумму 27,3 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

На что направят средства

Финансирование получат проекты в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях и области Жетысу. Средства направят на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также внедрение цифровых решений в коммунальной инфраструктуре.

Какие проекты реализуют

В Восточно-Казахстанской области обновят водопроводные сети в Усть-Каменогорске, где износ превышает 59%.

В Жамбылской области реконструируют водопроводные и тепловые сети Тараза. Часть водопровода эксплуатируется более 60 лет, а износ отдельных участков достигает 95%.

В области Жетысу реализуют семь проектов по модернизации тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также автоматизации объектов водоснабжения и водоотведения.

В Западно-Казахстанской области обновят канализационные сети в Аксае, где средний износ инфраструктуры превышает 79%.

В Карагандинской области реконструируют магистральные тепловые сети в Абае и модернизируют комплекс водоочистки ТОО «Қарағанды Су».

В Костанайской области обновят тепловые сети и внедрят автоматизированные системы учета энергоресурсов в Рудном, Лисаковске и Житикаре.

Что изменится для жителей

Реализация проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры, повысить надежность тепло- и водоснабжения, сократить потери ресурсов и улучшить качество коммунальных услуг. Только в Карагандинской области качественным водоснабжением будут обеспечены более 695 тысяч жителей, в области Жетысу — свыше 60 тысяч человек, в других регионах проекты улучшат условия для десятков тысяч потребителей услуг.

Как финансируются проекты

Финансовый оператор МЭКС — Казахстанская Жилищная Компания поддерживает проекты двумя способами: через выкуп облигаций акиматов для предприятий с государственным участием и через субсидирование кредитов для частных субъектов естественных монополий.

По состоянию на 26 июня 2026 года КЖК выкупила государственные ценные бумаги 11 местных исполнительных органов на общую сумму 104,3 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что более 22 млрд тенге направят на модернизацию электро- и теплосетей в Казахстане.