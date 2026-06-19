Более 22 млрд тенге направят на модернизацию электро- и теплосетей в Казахстане

Казахстанская жилищная компания одобрила субсидирование двух крупных проектов по программе модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры общей стоимостью более 22 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Реализация проектов в Карагандинской области и в городе Степногорске позволит снизить износ сетей, повысить надежность энергоснабжения и улучшить качество коммунальных услуг для населения.

Модернизация электрических сетей Карагандинской области

17 июня 2026 года АО «КЖК» одобрило субсидирование проекта ТОО «Қарағанды Жарық» по реконструкции объектов электросетевого хозяйства в Карагандинской области общей стоимостью 16,6 млрд тенге.

Проект предусматривает реконструкцию электрических сетей на участках «Карбышевка — Карагайлы» и «Астаховка — Шокай», а также модернизацию подстанции «РТИ».

На участке «Астаховка — Шокай» планируется ремонт существующей и строительство новой воздушной линии электропередачи. Протяженность трассы увеличится с 19,2 км до 38,4 км, а износ сетей будет снижен с 90% до 0%.

На подстанции «РТИ», расположенной в промышленной зоне города Сарани, предусмотрена полная замена оборудования. В результате суммарная трансформаторная мощность увеличится с 80 тыс. кВА до 126 тыс. кВА, а износ оборудования будет снижен до 0%.

На участке «Карбышевка — Карагайлы» планируется ремонт существующей и строительство новой воздушной линии электропередачи. Протяженность линии увеличится с 39 км до 78 км, при этом износ сетей снизится с 92% до 0%.

Необходимость реализации проекта обусловлена критическим уровнем износа электрических сетей, достигающим 90%. Финансирование проекта осуществляется за счет заемных средств, предоставленных АО «Банк Развития Казахстана» сроком на 10 лет.

Реализация проекта позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей Карагандинской области, повысить устойчивость работы энергетической инфраструктуры и предотвратить возможные перебои в обеспечении электроэнергией населенных пунктов и предприятий региона.

Реконструкция тепломагистралей в Степногорске

17 июня 2026 года КЖК также одобрила субсидирование проекта ТОО «Степногорск Теплотранзит» по реконструкции магистральных тепловых сетей в городе Степногорске стоимостью 5,8 млрд тенге.

В рамках проекта будет проведен ремонт магистральных тепловых сетей диаметром 820 мм на участке «ТЭЦ — Город» общей протяженностью 9,49 км.

Проект направлен на снижение уровня износа тепловых сетей, который в настоящее время составляет 71,4%, и повышение надежности теплоснабжения потребителей города.

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