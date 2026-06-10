Шесть преступных групп задержаны за кражи в Алматы

С начала года в Алматы количество имущественных преступлений снизилось на 23%. Уменьшилось число квартирных и карманных краж, хищений из автомобилей и мобильных телефонов, передает агентство Kazinform.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек. По ее данным, количество квартирных краж снизилось на 26%, хищений из автомобилей — на 34%, карманных краж — на 7,7%, а случаев незаконного завладения мобильными телефонами — на 18%.

— С начала года оперативными подразделениями полиции задержаны шесть преступных групп, специализировавшихся на кражах чужого имущества. В общей сложности в их состав входили 36 человек, причастных примерно к 50 эпизодам преступлений, — сообщила она.

Несмотря на общее снижение имущественных преступлений, в летний период в Алматы чаще фиксируются кражи велосипедов, мопедов и самокатов. Нередко владельцы сами упрощают задачу злоумышленникам, оставляя транспорт без присмотра, не используя замки или паркуя его в малолюдных местах.

В этой связи жителям мегаполиса рекомендуют соблюдать базовые меры безопасности: использовать надежные замки, хранить имущество в безопасных местах и по возможности устанавливать системы видеонаблюдения.

Особую роль в предупреждении и раскрытии преступлений играют камеры видеонаблюдения. В обеспечении общественной безопасности и дорожного порядка используются около 186 тысяч камер. С начала года благодаря городским системам видеонаблюдения в Алматы раскрыто около трех тысяч краж чужого имущества.

Салтанат Азирбек уточнила, что кражи чаще всего происходят в местах массового скопления людей. В большинстве случаев похищенные вещи — ноутбуки, гаджеты, мобильные телефоны и ювелирные изделия — возвращаются владельцам в установленном законом порядке: либо по решению суда, либо на основании процессуальных документов в ходе следствия.

Ранее сообщалось о снижении количества краж мобильных телефонов и карманных краж в стране.