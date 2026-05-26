    Количество краж мобильных телефонов снизилось в Казахстане

    В Казахстане снижается количество краж мобильных телефонов и карманных краж. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам. К ответственности привлечены свыше 700 человек. Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильных устройств.

    Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники. Так, в Алматы задержан ранее судимый мужчина. У него изъяли более 30 похищенных телефонов.

    МВД напоминает: покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми. Полицейские призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте.

    Ранее сообщалось, что серию квартирных краж раскрыли в Алматинской области.

    Зарина Жакупова
