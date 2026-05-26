Шесть несовершеннолетних закладчиков задержали в Алматы: им грозит до 10 лет

В Алматы растет число случаев распространения наркотических веществ среди молодежи: с начала года выявлено 158 таких фактов, тогда как за аналогичный период прошлого года — 132, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге региональной службы коммуникаций старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Сулушаш Досболова сообщила, что с начала года за совершение наркоправонарушений были задержаны шесть несовершеннолетних, в том числе две студентки одного из алматинских колледжей.

Фото: РСК Алматы

— Из шести несовершеннолетних, которые были задержаны за совершение наркоправонарушений, только трое обучались в Алматы. Еще двое являются школьниками, а один — студентом колледжа из Алматинской области. Они учатся за пределами города, но совершать наркоправонарушения приезжали сюда, находились на территорию города, — сказала она.

По ее словам, все шесть уголовных дел находятся в производстве. Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы. Самому младшему из задержанных закладчиков всего 16 лет — он является учеником 10 класса.

Спикер отметила, что сегодня среди молодежи наиболее распространены синтетические наркотики и психоактивные вещества. Именно они представляют основную угрозу для подростков и студентов, а главным каналом распространения остаются анонимные интернет-магазины, мессенджеры и система так называемых «закладок».

Также продолжают фиксироваться случаи распространения марихуаны и гашиша, однако наибольшую обеспокоенность правоохранителей вызывают именно синтетические наркотики из-за быстрого формирования зависимости и тяжелых последствий для психического и физического здоровья.

— Особую тревогу вызывает то, что многие молодые люди ошибочно воспринимают синтетические вещества как «легкие» или «безопасные» наркотики. На практике даже однократное употребление может привести к тяжелым психическим расстройствам, суицидальному поведению, необратимым изменениям организма и летальному исходу. Эти вещества активно распространяются через интернет, мессенджеры и анонимные онлайн-платформы, что делает их особенно опасными для подростков и молодежи, — отметила Сулушаш Досболова.

В полиции заявили, что подростков и студентов вовлекают в деятельность закладчиков под предлогом быстрого заработка.

— Многие несовершеннолетние не осознают, что даже одно участие в распространении наркотиков влечет серьезную уголовную ответственность. Ответственность за сбыт наркотиков относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает длительные сроки лишения свободы. Именно поэтому мы уделяем большое внимание профилактической работе с подростками, студентами и их родителями, — подчеркнула спикер.

Для выявления интернет-сбыта и наркорекламы подразделения по противодействию наркопреступности работают совместно с киберполицией и другими профильными службами. Мониторинг ведется в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и в закрытых интернет-каналах. Особое внимание уделяется выявлению граффити с рекламой наркомагазинов, Telegram-каналов и ссылок на площадки по продаже наркотиков.

Обнаруженные ресурсы блокируются через систему «Кибернадзор», а параллельно ведется работа по установлению администраторов площадок и лиц, причастных к распространению запрещенных веществ. В полиции подчеркивают, что значительная часть наркопреступлений сегодня связана именно с интернетом и цифровыми технологиями, поэтому борьба с кибернаркопреступностью остается одним из приоритетных направлений работы.

Ранее в Казахстане были ликвидированы несколько международных и региональных каналов наркотрафика, изъяты крупные партии наркотиков и задержаны 26 подозреваемых, включая иностранных граждан.