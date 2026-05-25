26 человек по делу о наркотиках задержаны в Казахстане

В Казахстане ликвидированы несколько международных и региональных каналов наркотрафика, изъяты крупные партии наркотиков и задержаны 26 подозреваемых, включая иностранных граждан, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

— С апреля т. г. ликвидировано 9 международных и 2 региональных каналов поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 1 фитолаборатории. В аэропорту г. Актау задержан иностранный гражданин, который пытался провести в своем теле 114 капсул с опием, общий вес 1 кг. В столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший с одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: КНБ РК

Также пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы лиц, подозреваемой в контрабанде и распространении «маковой соломы» в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья.

— Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров. По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 23 гражданина РК и 3 иностранца, — сообщили в КНБ.

Фото: КНБ РК

По всем данным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее осудили в Актау мужчину за рекламу наркотиков через граффити.