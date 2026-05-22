Мужчину в Актау осудили за рекламу наркотиков через граффити

В Актау суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы за распространение рекламы наркотиков через граффити и листовки с указанием Telegram-канала, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

— Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции с поличным при распространении очередной партии материалов. Приговором Актауского городского суда от 23 апреля 2026 года гражданин «А» признан виновным по ч.1 ст. 299-1 УК РК с назначением наказания в виде 1 года лишения свободы (приговор не вступил в законную силу). Несмотря на признание вины, ему назначено реальное лишение свободы, — сообщили в суде.

В прокуратуре напомнили, что подобные «надписи» — это не самовыражение, а уголовно наказуемая пропаганда наркотиков.

Также прокуратура регионы призывает граждан воздерживаться от сомнительных способов заработка и сообщать о правонарушениях.

