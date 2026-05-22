Супругов-наркопреступников из Казахстана задержали в Грузии

После переговоров МВД Казахстана и Грузии в Тбилиси задержаны наркопреступники — супруги, занимавшиеся производством синтетических наркотиков, находившиеся в международном розыске, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Министерства внутренних дел Казахстана и Грузии продолжают наращивать практическое взаимодействие в сфере международного розыска и противодействия транснациональной преступности.

Напомним, в феврале этого года в Астане состоялась встреча министров внутренних дел Казахстана и Грузии, в ходе которой стороны договорились усилить координацию в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и международным розыском преступников.

Накануне глава МВД Казахстана Ержан Саденов прибыл с рабочим визитом в Тбилиси, где провел переговоры с министром внутренних дел Грузии Сулханом Тамазашвили и был принят Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

На фоне активизации взаимодействия уже имеются конкретные результаты совместной работы.

Так, с марта 2026 года на территории Грузии задержаны 15 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Казахстана.

В их числе супруги, подозреваемые в организации незаконного производства синтетических наркотиков.

В Тбилиси по запросу МВД Казахстана задержан гражданин РК, объявленный в международный розыск за организацию производства наркотического средства «мефедрон».

По данным следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он совместно с сообщниками организовал изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области, выполняя роль химика.

В Тбилиси также задержана его супруга, находившаяся в международном розыске.

Следствием установлено, что она отвечала за финансовое сопровождение преступной деятельности, связанной с незаконным производством синтетических наркотиков на территории Алматинской и Карагандинской областей.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.

Ранее благодаря струдничеству между МВД Казахстана и Грузии по итогам совместной работы были задержаны пятеро разыскиваемых, включая фигуранта крупного дела о финансовой пирамиде с ущербом более 10 млрд тенге.