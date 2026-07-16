Шесть медалей выиграли казахстанские борцы-вольники на турнире в Венгрии

Казахстанские вольники успешно начали выступление на рейтинговом турнире в Будапеште (Венгрия), завоевав шесть медалей в первый соревновательный день, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, обладателем золотой медали стал Асыл Айтакын. В финале весовой категории до 61 килограмма он одержал победу над Толгой Озбеком (Турция). В этом же дивизионе бронзовую медаль завоевал Адилет Алмухамедов.

До финала дошел Нуркожа Кайпанов (до 74 кг). В решающей схватке он уступил Фэну Лу (Китай), став серебряным призером.

Обладателями «бронзы» стали Нурданат Айтанов, Мейрамбек Картбай (до 57 кг) и Начын Куулар (до 65 кг).

Также, сегодня, 16 июля, на ковер выйдут вольники в весовых категориях до 79, 92, 97 и 125 килограммов. Кроме того, турнирный путь начнут представительницы женской борьбы.

Ранее Казахстан завоевал 24 медали на турнире по борьбе в Испании.