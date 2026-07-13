Казахстан завоевал 24 медали на турнире по борьбе в Испании

Сборная Казахстана завоевала 24 медали на международном турнире по борьбе серии Гран-при, который прошел в Мадриде (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В соревнованиях по вольной борьбе золотые медали завоевали Даулет Амирханов (до 57 кг), Нурлыбек Базарбаев (до 61 кг) и Жанкожа Абильтаев (до 70 кг).

Серебряными призерами стали Ерасыл Мухтарулы (до 57 кг), Мухамед Балгабай (до 61 кг), Акбар Курбанов (до 65 кг) и Шерхан Абиль (до 70 кг).

Бронзовые медали выиграли Жанболат Кабиден (до 70 кг), Талап Жолдасов (до 70 кг), Арсен Кабден (до 74 кг) и Наурыз Ахмедханов (до 86 кг).

В соревнованиях по греко-римской борьбе победителями стали Едыге Толеутаев (до 55 кг) и Ильяс Дауитов (до 63 кг).

Серебряные медали завоевали Айбат Рахим (до 55 кг), Жанболат Сапарбек (до 60 кг), Досжан Утепкалиев (до 63 кг), Динмухамед Омаров (до 72 кг) и Альмир Толебаев (до 82 кг).

Бронзовыми призерами стали Омар Ахон (до 60 кг), Шынгыс Кайрат (до 63 кг), Николай Хапко (до 72 кг), Расул Жунис (до 77 кг), Санжар Сабитов (до 82 кг) и Аянбек Ибраев (до 97 кг).