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    11:29, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Шесть казахстанских предприятий готовы поставлять мясо и живой скот в Иорданию

    В Минсельхозе прошла встреча с представителями ветеринарной службы Иордании. Обсуждали экспорт казахстанской говядины, баранины и живого скота на иорданский рынок, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат области Жетысу

    Казахстанская сторона представила систему ветеринарного контроля, сертификации и биобезопасности. Шесть отечественных предприятий уже готовы к поставкам.

    Стороны также обсудили согласование ветеринарных сертификатов и дальнейшее развитие сотрудничества в аграрной сфере.

    В 2024 году Казахстан экспортировал более 30 тысяч тонн мяса, в том числе в страны Ближнего Востока. Продукция соответствует международным стандартам качества.

    Ранее мы писали, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.

    Теги:
    Скот Минсельхоз Мясо Экспорт Иордания
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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