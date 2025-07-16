11:29, 16 Июль 2025 | GMT +5
Шесть казахстанских предприятий готовы поставлять мясо и живой скот в Иорданию
В Минсельхозе прошла встреча с представителями ветеринарной службы Иордании. Обсуждали экспорт казахстанской говядины, баранины и живого скота на иорданский рынок, передает агентство Kazinform.
Казахстанская сторона представила систему ветеринарного контроля, сертификации и биобезопасности. Шесть отечественных предприятий уже готовы к поставкам.
Стороны также обсудили согласование ветеринарных сертификатов и дальнейшее развитие сотрудничества в аграрной сфере.
В 2024 году Казахстан экспортировал более 30 тысяч тонн мяса, в том числе в страны Ближнего Востока. Продукция соответствует международным стандартам качества.
Ранее мы писали, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.