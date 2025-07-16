Шесть казахстанских предприятий готовы поставлять мясо и живой скот в Иорданию

Казахстанская сторона представила систему ветеринарного контроля, сертификации и биобезопасности. Шесть отечественных предприятий уже готовы к поставкам.

Стороны также обсудили согласование ветеринарных сертификатов и дальнейшее развитие сотрудничества в аграрной сфере.

В 2024 году Казахстан экспортировал более 30 тысяч тонн мяса, в том числе в страны Ближнего Востока. Продукция соответствует международным стандартам качества.

Ранее мы писали, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.