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    20:10, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Шесть человек спасли из пожара в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Текели Алматинской области произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение о возгорании поступило в ДЧС Алматинской области 7 сентября в 16.10. По повышенному рангу на место незамедлительно были направлены пожарные расчеты Текели, Талдыкоргана и села Карабулак.

    «Первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова в установленное нормативное время. К моменту прибытия из окна квартиры были видны языки пламени открытого огня, также в ходе проведения разведки установлено, что пути эвакуации жильцов были отрезаны плотным дымом и высокой температурой. Создалась угроза жизни и здоровью для жильцов, проживающих по соседству. Огонь угрожал перейти на соседние квартиры и кровлю здания», - уточнили в ДЧС.

    Сотрудники ДЧС Алматинской области сразу же организовали работу по спасению и эвакуации людей с одновременным тушением пожара.

    Принятыми оперативными мерами были спасены шесть человек, в том числе трое детей, а также эвакуированы 11 человек, из них четверо детей. Удалось не допустить распространения огня на кровлю здания и на соседние квартиры.

    Сообщается, что возгорание было ликвидировано в 16.48. На площади 16 квадратных метров горели мебель и вещи в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Жертв и пострадавших нет.

    Причина пожара устанавливается. Для выяснения причины пожара на место направлена Исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.

    В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области (11 сотрудников и четыре единицы техники), ТОО «Өрт-Сөндырушы» (три работника, одна единица техники), ГОП (три сотрудника и одна единица техники).

    ДЧС Алматинской области призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в быту.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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