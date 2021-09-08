Шесть человек спасли из пожара в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Текели Алматинской области произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о возгорании поступило в ДЧС Алматинской области 7 сентября в 16.10. По повышенному рангу на место незамедлительно были направлены пожарные расчеты Текели, Талдыкоргана и села Карабулак.

«Первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова в установленное нормативное время. К моменту прибытия из окна квартиры были видны языки пламени открытого огня, также в ходе проведения разведки установлено, что пути эвакуации жильцов были отрезаны плотным дымом и высокой температурой. Создалась угроза жизни и здоровью для жильцов, проживающих по соседству. Огонь угрожал перейти на соседние квартиры и кровлю здания», - уточнили в ДЧС.

Сотрудники ДЧС Алматинской области сразу же организовали работу по спасению и эвакуации людей с одновременным тушением пожара.

Принятыми оперативными мерами были спасены шесть человек, в том числе трое детей, а также эвакуированы 11 человек, из них четверо детей. Удалось не допустить распространения огня на кровлю здания и на соседние квартиры.

Сообщается, что возгорание было ликвидировано в 16.48. На площади 16 квадратных метров горели мебель и вещи в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Для выяснения причины пожара на место направлена Исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области (11 сотрудников и четыре единицы техники), ТОО «Өрт-Сөндырушы» (три работника, одна единица техники), ГОП (три сотрудника и одна единица техники).

ДЧС Алматинской области призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в быту.