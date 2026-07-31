Шесть человек пропали без вести после обрушения дома на Сицилии

В Мессине на острове Сицилии после обрушения трехэтажного здания спасатели ищут шесть пропавших без вести, причины ЧП выясняются, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил командующий группы пожарных Микеле Буржо, его слова приводит агентство ANSA.

— В настоящий момент пропавшими без вести числятся шесть человек, мы занимаемся их поиском и надеемся найти живыми, — сказал он.

Трехэтажное здание обвалилось в четверг. Три человека пострадали, были доставлены в больницу с ранениями, но угрозы их жизни нет. В доме, первый и второй этажи которого занимали магазины, велись работы.

Причины обвала выясняются. По словам Буржо, он мог быть вызван взрывом газа, как могло произойти обрушение несущих структур.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Сицилия из-за сильной жары и ветра бушуют масштабные лесные пожары, власти объявили режим ЧС и эвакуируют жителей.

