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    Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в ДТП в Италии

    Шесть человек погибли и еще 30 получили травмы в результате крупного ДТП с участием автобуса, дома на колесах и трех автомобилей в Италии, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    ДТП
    Фото: Report

    Как сообщает радиостанция RAI Radio-1, авария произошла на дороге на границе областей Умбрия и Лацио.

    Согласно информации полиции, автобус врезался в дом на колесах. В результате погибли четыре человека, находившиеся в автобусе, включая водителя, и двое пассажиров дома на колесах. 

    Из 30 пострадавших состояние 4 оценивается как крайне тяжелое. Движение на участке дороги перекрыто.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось, в Костанайской области опрокинулся кроссовер, есть погибший и пострадавшие.

    Италия ДТП ТАСС Европа Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор