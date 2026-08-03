Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в ДТП в Италии

Шесть человек погибли и еще 30 получили травмы в результате крупного ДТП с участием автобуса, дома на колесах и трех автомобилей в Италии, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщает радиостанция RAI Radio-1, авария произошла на дороге на границе областей Умбрия и Лацио.

Согласно информации полиции, автобус врезался в дом на колесах. В результате погибли четыре человека, находившиеся в автобусе, включая водителя, и двое пассажиров дома на колесах.

Из 30 пострадавших состояние 4 оценивается как крайне тяжелое. Движение на участке дороги перекрыто.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, в Костанайской области опрокинулся кроссовер, есть погибший и пострадавшие.