Кроссовер опрокинулся в Костанайской области: есть погибший и пострадавшие

В Наурзумском районе Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, еще четыре получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Аманжол Байзаков, авария произошла 2 августа около 09:30 вблизи села Караменды с участием автомобиля JAC S3 Pro.

По данному факту полицией начато досудебное расследование.

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC S3 Pro, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия. Водитель и еще трое пассажиров с различными травмами госпитализированы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Департаменте полиции Костанайской области призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и учитывать дорожные условия при управлении транспортными средствами.

Ранее водитель напал с отверткой на второго участника аварии в Акмолинской области.