Водитель напал с отверткой на второго участника аварии в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские возбудили сразу два уголовных дела в отношении одного из участников ДТП, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Ерейментауском районе начаты два досудебных расследования в отношении 43-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие и угрожал другому водителю отверткой.

— Инцидент произошел в городе Ерейментау на улице Абылай хана. По предварительным данным, между автомобилями ВАЗ-2107 и Toyota Camry произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие. Однако вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в установленном порядке, водитель ВАЗ-2107 вышел из автомобиля, взял отвертку и стал угрожать физической расправой второму участнику ДТП. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию, — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель ВАЗ-2107 находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами за управление автомобилем в нетрезвом виде.

— По данному факту начаты два досудебных расследования: по факту угрозы и по факту управления транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления и вновь севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — резюмировали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Костанай — Карабутак.