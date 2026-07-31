Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Костанай — Карабутак

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Костанай — Карабутак, у поселка Валерьяновка района Беимбета Майлина, полиция начала досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

На автодороге Костанай — Карабутак вблизи поселка Валерьяновка произошло лобовое столкновение автомобилей Chery Cowin и Mazda 626.

По предварительным данным, водитель Chery Cowin, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Mazda 626.

В результате аварии водитель Chery Cowin и один из его пассажиров скончались на месте происшествия. Еще трое пассажиров этого автомобиля, а также водитель Mazda 626 с различными травмами госпитализированы.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Аманжол Байзаков, по данному факту начато досудебное расследование.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — отметил Аманжол Байзаков.

В полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и не выезжать на полосу встречного движения без уверенности в безопасности маневра.

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