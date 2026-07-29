Грузовик столкнулся с поездом в Алматы: есть пострадавший

В Турксибском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и железнодорожного состава, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции, по предварительным данным, водитель автомобиля КАМАЗ, выполняя маневр, выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом, следовавшим в составе девяти вагонов.

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Факт аварии зарегистрирован в Управлении полиции Турксибского района. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые провели осмотр и составили схему аварии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции напомнили, что железнодорожные переезды относятся к объектам повышенной опасности, поэтому водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и пересекать железнодорожные пути только после того, как убедятся в отсутствии приближающегося поезда.

Отметим, ранее сообщалось о снижении количества ДТП на железнодорожных переездах Казахстана.