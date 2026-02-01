Шесть человек арестованы по делу об ограблении на 330 тысяч долларов в Гонконге

Задержаны пятеро мужчин и одна женщина. Все подозреваются в совершении грабежа. Полиция не исключает новых арестов.

Как сообщили правоохранители, в пятницу утром двое сотрудников японской компании по торговле драгоценными металлами несли 190 млн иен для обмена валюты на улице Дес-Вё-Роуд-Сентрал в Шёнг-ване. В этот момент двое мужчин вырвали у них рюкзак с 51 млн иен и скрылись на автомобиле.

Спустя шесть часов в международном аэропорту Гонконга задержали двух предполагаемых грабителей — граждан Японии, а также их сообщницу. При них нашли 4,6 млн иен из похищенной суммы. Позже арестовали двух мужчин — сотрудников криптовалютной биржи, подозреваемых в помощи по обналичиванию украденных средств.

Ранее сообщалось о дерзком ограблении в центре Токио, преступники скрылись с чемоданами с 420 млн иен ($2,7 млн). Пострадавшие заявили, что собирались перевезти наличные из аэропорта Ханэда в Гонконг для обмена иен на гонконгские доллары.