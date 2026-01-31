Полиция расследует дерзкое уличное ограбление на $2,7 млн в центре Токио

Трое грабителей напали в четверг вечером на семь человек в токийском районе Уэно и скрылись с чемоданами, в которых, по словам жертв, находилось около 420 миллионов иен ($2,7 миллиона) наличными.

Примерно в то же время, когда подозреваемые покидали место преступления, в этом районе автомобиль сбил пешехода — мужчину около 50 лет. Позже там же нашли брошенный небольшой синий легковой автомобиль. Пешеход получил лёгкие травмы.

По данным источника в следствии, трое грабителей, скорее всего, пересели из легкового автомобиля в белый фургон, которым управлял еще один человек. Фургон зарегистрирован на лицо, связанное с преступной группировкой.

Спустя несколько часов, ранним утром в пятницу, произошла попытка ограбления на парковке аэропорта Ханэда. Неизвестные напали с перцовым баллончиком на мужчину, у которого в багаже было 190 миллионов иен наличными. Деньги не похитили.

Мужчина получил легкие травмы, но позже все же вылетел в Гонконг с деньгами.

Следователи считают, что оба инцидента связаны. Пострадавшие в обоих случаях рассказали, что везли наличные из аэропорта Ханэда в Гонконг для обмена иен на гонконгские доллары.

История получила продолжение уже за пределами Японии. По данным гонконгских СМИ, в пятницу утром двух мужчин ограбили у пункта обмена валюты в районе Шёнг-Ван в Гонконге, похитив рюкзак с 58 миллионами иен. Оба мужчины, предположительно, японцы.

Полиция Гонконга объявила в пятницу, что задержала как минимум одного подозреваемого, но не раскрыла подробностей, включая обвинения.

Токийская полиция проверяет версию, что мужчина, вылетевший из аэропорта Ханэда с деньгами, мог стать целью повторного нападения уже в Гонконге.