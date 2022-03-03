Шесть арендно-коммунальных домов сдадут в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют сдать в эксплуатацию шесть арендно-коммунальных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации городского акимата, 100-квартирные дома расположены в микрорайоне Береке. Распределять квартиры из государственного жилищного фонда будет жилищная комиссия.
«При распределении арендно-коммунального жилья не менее 20% выделяется детям-сиротам. Для многодетных семей жилье выделяется согласно выделяемому финансированию из республиканского бюджета. Для остальных очередников жилье выделяется согласно процентному соотношению вводимых в эксплуатацию квартир. По каждой категории жилье предоставляется в порядке очередности», - отметили в пресс-службе.
Всего по Петропавловску в очереди на получение жилья стоят около 15 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что отдельные категории граждан могут претендовать на компенсацию аренды жилья. Выплаты за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, осуществляются на паритетной основе: 50% за счет бюджетных средств и 50% самим получателем. 1
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