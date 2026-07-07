Схему системного вымогательства раскрыли на границе Кыргызстана и Узбекистана

На контрольно-пропускных пунктах «Кадамжай» и «Чечме» кыргызско-узбекской госграницы прошли крупные задержания должностных лиц, подозреваемых в коррупции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным пресс-службы ГКНБ, спецслужбой совместно с управлением внутренних расследований Государственной таможенной службы пресечена устойчивая схема по побору денежных средств пограничниками, таможенниками и сотрудниками других контролирующих органов.

В рамках уголовного дела по статье «Получение взятки» УК КР 5 июля для следственных действий в ГКНБ были доставлены с КПП «Кадамжай» 17 пограничников, пять сотрудников ГТС, работник Службы ветеринарного надзора, фельдшер и три гражданских лица, с КПП «Чечме» — 11 пограничников и три таможенника. По результатам проведенного обыска обнаружены и изъяты в крупном размере национальная валюта, узбекские сумы и доллары США.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц.

Ранее Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял, что в борьбе с коррупцией никому не будет пощады, онне пожалеет даже родственников.

Как Кыргызстан ведет борьбу с коррупцией и организованной преступностью — читайте здесь.