РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 11 Март 2026 | GMT +5

    В борьбе с коррупцией никому не будет пощады — президент Кыргызстана

    На заседании Жогорку Кенеша президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в борьбе с коррупцией не пожалеет даже родственников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.  

    В борьбе с коррупцией никому не будет пощады — президент Кыргызстана
    Фото: Пресс-служба президента КР

    Кыргызский лидер подчеркнул необходимость продолжения антикоррупционной политики.

    — У коррупции нет пути. Никому не будет пощады. Даже своих близких родных не пощажу. Однако мои родственники и дети не работают на государственной службе, поэтому я спокоен. Коррупционер опаснее убийцы. Если преступник убивает одного человека, то коррупционер разрушает целое государство. Поэтому прошу вас помочь в борьбе с коррупцией. Открыто говорите с трибуны о фактах коррупции во власти и хищениях. Никого не бойтесь, я буду на вашей стороне, — призвал депутатов глава КР.

    Ранее сообщалось, как Кыргызстан ведет борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

    Теги:
    Коррупция Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают