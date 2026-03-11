В борьбе с коррупцией никому не будет пощады — президент Кыргызстана

Кыргызский лидер подчеркнул необходимость продолжения антикоррупционной политики.

— У коррупции нет пути. Никому не будет пощады. Даже своих близких родных не пощажу. Однако мои родственники и дети не работают на государственной службе, поэтому я спокоен. Коррупционер опаснее убийцы. Если преступник убивает одного человека, то коррупционер разрушает целое государство. Поэтому прошу вас помочь в борьбе с коррупцией. Открыто говорите с трибуны о фактах коррупции во власти и хищениях. Никого не бойтесь, я буду на вашей стороне, — призвал депутатов глава КР.