Схему с банковскими счетами на 22 млн тенге пресекли в области Жетысу

В области Жетысу пресекли деятельность двух групп дропперов, которые вовлекали граждан в схемы с передачей банковских счетов для мошенничества, а ущерб от их действий превысил 22 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отметили в прокуратуре, при координации прокуратуры области Жетысу органами полиции пресечена деятельность двух групп «дропповодов», вовлекавших граждан в незаконную деятельность по предоставлению доступа к банковским счетам для их последующего использования в мошеннических схемах.

— Работа по выявлению и пресечению подобных преступлений проводится в рамках системных мер по противодействию интернет-мошенничеству и защите имущественных прав граждан. В ходе досудебного расследования уголовных дел по части 7 статьи 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан установлено 12 эпизодов преступной деятельности, — сообщили в ведомстве.

Общая сумма ущерба, причиненного гражданам в результате мошеннических действий, превысила 22 млн тенге.

Также по одному из уголовных дел 1 июня 2026 года судом вынесен обвинительный приговор в отношении 6 подсудимых. Им назначено наказание в виде ограничения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу. Второе уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения.

В прокуратуре области Жетысу подчеркнули, что в текущем году в регионе по статье 232-1 Уголовного кодекса зарегистрировано 31 уголовное дело, из которых 16 уже направлены в суд. По остальным продолжается досудебное расследование.

Кроме того, незаконное предоставление, передача либо приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или средству идентификации, а также осуществление платежей и (или) переводов денежных средств в интересах третьих лиц влекут уголовную ответственность.

В целях защиты от мошеннических схем гражданам не следует передавать третьим лицам банковские карты, реквизиты счетов, SIM-карты, коды подтверждения и доступ к мобильному банкингу. Даже при отсутствии намерения участвовать в мошенничестве подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.

Напомним, в Аркалыке возвращенные государству активы направили на реконструкцию педуниверситета. Ранее прокуратура Туркестанской области выявила водителей, состоящих на нарко- и психучете.