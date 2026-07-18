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    Прокуратура Туркестанской области выявила водителей, состоящих на нарко- и психучете

    Прокуратура Сарыагашского района выявила 89 человек, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания, имели водительские удостоверения и управляли транспортными средствами, передает Kazinform.

    водительские права
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Прокуратурой Сарыагашского района установлено, что 89 лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладали водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами, — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

    Согласно требованиям законодательства, лица с психическими и поведенческими расстройствами, а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, при наличии медицинских противопоказаний не допускаются к управлению транспортными средствами.

    На основании акта прокурорского надзора судами прекращено право указанных лиц на управление транспортными средствами.

    Кроме того, по результатам прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Нарушения Водители Прокуратура
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор