Схему незаконной добычи руды на 4,8 млрд тенге раскрыли в области Улытау

Установлено, что 50-летний житель Костанайской области в период с 2020 по 2023 года, не имея лицензии и контракта на недропользование, организовал незаконную добычу марганцевой руды на месторождении «Восточный Каражал», а также путем обналичивания и заключения фиктивных сделок легализовал преступно добытые денежные средства от продажи полезных ископаемых.

За этот период было отгружено более 16 тысяч тонн руды, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

В результате преступной деятельности и продажи переработанной железомарганцевой руды как внутри страны, так и за рубежом, удалось заработать более 3,5 млрд тенге.

Приговором суда области Улытау виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере недропользования сроком на 5 лет. В доход государства взыскано 4,8 млрд тенге, а также конфискованы 3 легковых и 2 большегрузных транспортных средства, приобретенных на средства, добытые преступным путем.

Приговор суда вступил в законную силу.

