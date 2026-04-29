Схему незаконного распределения жилья раскрыли в Актобе

В Актобе пресекли коррупционную схему при распределении квартир из государственного жилищного фонда, передает агентство Kazinform.

По данным прокуратуры Актюбинской области, бывший руководитель городского отдела жилищных отношений, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал выдачу квартир людям, не состоявшим в очереди. В незаконный список попали 15 человек.

Как установили прокуроры, схема действовала через предоставление непригодного жилья с последующей заменой на благоустроенные квартиры. При этом решения принимались жилищной комиссией с нарушениями.

В дальнейшем квартиры были приватизированы и проданы, что, как отмечается, указывает на корыстный мотив.

Приговором суда № 2 города Актобе от 29 апреля текущего года бывший чиновник осужден к шести годам лишения свободы.

