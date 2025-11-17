Схему движения на перекрестке Достык — Жолдасбекова изменили в Алматы

Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы совместно с управлением административной полиции скорректировали работу светофорного объекта. В рамках пилотного проекта введена дополнительная фаза, которая позволит повысить безопасность пешеходов и улучшить пропускную способность транспорта.

Фото: акимат Алматы

Корректировка внедрена на одном из загруженных перекрестков города для оптимизации движения и снижения аварийности.

В управлении призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на обновленные сигналы светофора.

Напомним, с 15 ноября изменились конечные остановки маршрутов № 225 и № 114, а также схемы движения маршрутов № 122, № 213, № 235, № 238 и № 255.