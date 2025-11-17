РУ
    17:00, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Схему движения на перекрестке Достык — Жолдасбекова изменили в Алматы

    В Алматы в пилотном режиме изменена схема дорожного движения на перекрестке проспекта Достык и улицы Жолдасбекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы изменили схему движения на перекрестке Достык — Жолдасбекова
    Фото: акимат Алматы

    Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы совместно с управлением административной полиции скорректировали работу светофорного объекта. В рамках пилотного проекта введена дополнительная фаза, которая позволит повысить безопасность пешеходов и улучшить пропускную способность транспорта.

    В Алматы изменили схему движения на перекрестке Достык — Жолдасбекова
    Фото: акимат Алматы

    Корректировка внедрена на одном из загруженных перекрестков города для оптимизации движения и снижения аварийности.

    В управлении призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на обновленные сигналы светофора.

    Напомним, с 15 ноября изменились конечные остановки маршрутов № 225 и № 114, а также схемы движения маршрутов № 122, № 213, № 235, № 238 и № 255.

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
