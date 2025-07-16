Схемы движения семи маршрутов временно изменят в Алматы

Как сообщили в Транспортном холдинге города, с 16 по 21 июля будут временно скорректированы схемы движения следующих маршрутов:

№18 – в северном направлении: ул. Байзакова – ул. Жандосова – пр. Абая – ул. Байтурсынова, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;

№30 – в восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байзакова – уд. Жандосова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева, далее по схеме;

№79 – в восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Байзакова – уд. Жандосова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева, далее по схеме;

№211 – в северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – ул. Байтурсынова – до конечного пункта. В обратном направлении – без изменений;

№ТП 7 – в восточном направлении: ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Сейфулина – ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ТП9 – в восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – ул. Кабанбай батыра, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева, далее по схеме.ом направлении: ул. Тимирязева – ул. Байзакова – уд. Жандосова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ТП11 – в восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр.Абая, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева, далее по схеме.

Ранее сообщалось, что с 23:00 16 июля до 07:00 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау из-за замены теплотрассы протяженностью 1,5 километра, введенной в эксплуатацию в 1983 году.