РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    217 млн тенге ущерба: в Шымкенте раскрыли схему с соцвыплатами для беременных

    Жительница города подозревается в незаконном оформлении пособий на беременных женщин. Начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Схема с соцвыплатами на беременных: в Шымкенте расследуют ущерб на 217 млн тенге
    Фото: Pexels

    Прокуратура выявила факты незаконного получения социальных выплат. По данным ведомства, подозреваемая при помощи ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин, после чего незаконно оформляла на них соцвыплаты и присваивала выделенные деньги.

    Предварительный ущерб государству оценивается в 217 миллионов тенге.

    — По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК. Материалы направлены в городской департамент экономических расследований, — сообщили в прокуратуре.

    Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте разгорелся скандал, связанный с выплатами по беременности и родам. В социальных сетях распространялись объявления с обещаниями «выхода в декрет» с выплатами до 10 миллионов тенге.

    Афера с соцвыплатами дошла до суда. Безработная отмывала миллионы по «декретной» схеме. Обвиняемой Жанат Дуйсеновой назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Теги:
    Соцвыплаты Мошенничество Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают