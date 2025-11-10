217 млн тенге ущерба: в Шымкенте раскрыли схему с соцвыплатами для беременных
Жительница города подозревается в незаконном оформлении пособий на беременных женщин. Начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
Прокуратура выявила факты незаконного получения социальных выплат. По данным ведомства, подозреваемая при помощи ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин, после чего незаконно оформляла на них соцвыплаты и присваивала выделенные деньги.
Предварительный ущерб государству оценивается в 217 миллионов тенге.
— По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК. Материалы направлены в городской департамент экономических расследований, — сообщили в прокуратуре.
Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте разгорелся скандал, связанный с выплатами по беременности и родам. В социальных сетях распространялись объявления с обещаниями «выхода в декрет» с выплатами до 10 миллионов тенге.
Афера с соцвыплатами дошла до суда. Безработная отмывала миллионы по «декретной» схеме. Обвиняемой Жанат Дуйсеновой назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.