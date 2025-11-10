217 млн тенге ущерба: в Шымкенте раскрыли схему с соцвыплатами для беременных

Прокуратура выявила факты незаконного получения социальных выплат. По данным ведомства, подозреваемая при помощи ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин, после чего незаконно оформляла на них соцвыплаты и присваивала выделенные деньги.

Предварительный ущерб государству оценивается в 217 миллионов тенге.

— По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК. Материалы направлены в городской департамент экономических расследований, — сообщили в прокуратуре.

Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте разгорелся скандал, связанный с выплатами по беременности и родам. В социальных сетях распространялись объявления с обещаниями «выхода в декрет» с выплатами до 10 миллионов тенге.

Афера с соцвыплатами дошла до суда. Безработная отмывала миллионы по «декретной» схеме. Обвиняемой Жанат Дуйсеновой назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.