Афера с соцвыплатами: безработная отмывала миллионы по «декретной» схеме в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал 29-летнюю Жанат Дуйсенову виновной в мошенничестве (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК) и легализации преступных доходов (ч. 1 ст. 218 УК РК).

Как действовала схема

Безработная жительница Шымкента рекламировала в Instagram услугу «выход в декрет с миллионом». На ее предложение откликнулись 21 женщина. Дуйсенова обещала, что единовременное пособие до родов будет перечислено ей в качестве «оплаты за услуги», а ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет женщины будут получать самостоятельно.

С апреля по декабрь 2024 года Дуйсенова, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно использовала электронные цифровые подписи 40 индивидуальных предпринимателей, регистрировала беременных как работающих у ИП и оплачивала за них социальные взносы. В результате мошенническим путем была похищена сумма в размере 21 809 917 тенге.

В июле 2024 года Дуйсенова получила от гражданки А. Сагимбековой 3 597 012 тенге и внесла их как часть от 14 294 656 тенге первоначального взноса за квартиру в новом ЖК «Атамура» в микрорайоне Асар. Эти средства признаны деньгами преступного происхождения. Таким образом, подсудимая легализовала доходы, добытые незаконным путем.

— Ж. Б. Дуйсенова полностью признала вину. Она пояснила, что в мае 2024 года рекламировала в Instagram услугу по завышенному получению единовременного пособия беременным и выплат по уходу за ребенком до полутора лет через АО «Государственный фонд социального страхования». Женщины, откликнувшиеся на предложение, связывались с ней через WhatsApp, после чего она регистрировала их электронными цифровыми подписями как «онлайн-менеджеров», а приказы размещала на портале Enbek.kz, — отметил судья межрайонного суда по уголовным делам Сырым Жаксылыков.

Суд признал Дуйсенову виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности. Приговором предусмотрена отсрочка исполнения наказания сроком на три года — до 2028 года, в связи с наличием у осужденной малолетнего ребенка.

— Осужденная обязана в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет, контроль за ее поведением возложен на органы пробации. Время нахождения под домашним арестом с 31 марта этого года зачтено из расчета один день за два, — сообщили в суде.

Гражданский иск АО «Государственный фонд социального страхования» удовлетворен в полном объеме. С осужденной взыскано 21 809 917 тенге в возмещение ущерба, а также государственная пошлина в размере 218 099 тенге. Для добровольного исполнения решения предоставлен срок один месяц, по истечении которого взыскание будет произведено в принудительном порядке.

Кроме того, в доход государства обращены денежные средства в размере 3 597 012 тенге, находящиеся на счете ТОО, куда Дуйсенова внесла первоначальный взнос за квартиру.

Напомним, в Шымкенте разгорелся скандал, связанный с выплатами по беременности и родам. Женщины заявляли, что не могут получить положенные им от государства послеродовые пособия. В социальных сетях распространялись объявления с обещаниями «выхода в декрет» с выплатами до 10 миллионов тенге. Поддавшись таким предложениям, будущих матерей оформляли сразу на несколько индивидуальных предпринимателей в разных городах Казахстана и задним числом трудоустраивали.