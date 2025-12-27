Схема с фиктивными счетами на 1,3 млрд тенге: подозреваемый экстрадирован из Грузии
Разыскиваемый за причинение государству ущерба на сумму более миллиарда тенге экстрадирован из Грузии, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.
Подозреваемый в 2023–2024 годах в Алматы, возглавляя коммерческую структуру, в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В сентябре 2025 года он был задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, с конфискацией имущества. Отметим, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления была осуждена к реальному лишению свободы.
