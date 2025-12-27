РУ
    Схема с фиктивными счетами на 1,3 млрд тенге: подозреваемый экстрадирован из Грузии

    Разыскиваемый за причинение государству ущерба на сумму более миллиарда тенге экстрадирован из Грузии, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан
    Фото: pexels.com

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

    Подозреваемый в 2023–2024 годах в Алматы, возглавляя коммерческую структуру, в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

    В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В сентябре 2025 года он был задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, с конфискацией имущества. Отметим, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления была осуждена к реальному лишению свободы. 

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в хищении 55 млн тенге из банка экстрадирован из Швеции.

