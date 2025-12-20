РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:46, 20 Декабрь 2025

    Подозреваемый в хищении 55 млн тенге из банка экстрадирован из Швеции

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии МИД РК из Швеции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за кражу денежных средств в особо крупном размере, передает агентство Kazinform.

    Скрин из видео Генпрокуратуры

    Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, злоумышленник в 2018 году, воспользовавшись возникшими системными ошибками в мобильном приложении одного из банков второго уровня, осуществил мнимые переводы на суммы, превышающие баланс текущего счета своей банковской карты.

    В результате чего банку причинен ущерб в размере 55 млн тенге.

    После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В текущем году он был задержан на территории Королевства Швеция и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

    Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие договора о выдаче с Швецией, с 2023 года из этой страны в Казахстан экстрадировано 4 лица, втом числе за фальшивомонетничество и мошенничество.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
