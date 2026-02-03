Схема с фиктивными промокодами нанесла ущерб на 473,6 млн тенге в Астане

При координации прокуратуры города органы уголовного преследования разоблачили группу мошенников, действовавших по предварительному сговору на протяжении года.

Установлено, что работник торгового дома вступил в преступный сговор с 10 знакомыми и оформлял фиктивные промокоды для приобретения бытовой техники по заниженным ценам.

Сообщники приобретали электронную технику и реализовывали ее третьим лицам. Среди товаров — мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, холодильники и другая техника.

Все 10 участников преступной схемы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от четырех до восьми лет.

Гражданские иски о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане пресекли канал помощи международным телефонным мошенникам.