    13:21, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Схема с фиктивными промокодами нанесла ущерб на 473,6 млн тенге в Астане

    В Астане в результате мошеннической схемы торговому дому причинен ущерб на 473,6 млн тенге, сообщили в прокуратуре столицы, передает агентство Kazinform.

    Деньги ақша бухгалтер
    Фото: прокуратура СКО

    При координации прокуратуры города органы уголовного преследования разоблачили группу мошенников, действовавших по предварительному сговору на протяжении года.

    Установлено, что работник торгового дома вступил в преступный сговор с 10 знакомыми и оформлял фиктивные промокоды для приобретения бытовой техники по заниженным ценам.

    Сообщники приобретали электронную технику и реализовывали ее третьим лицам. Среди товаров — мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, холодильники и другая техника.

    Все 10 участников преступной схемы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от четырех до восьми лет.

    Гражданские иски о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане пресекли канал помощи международным телефонным мошенникам.

    Теги:
    Мошенничество Торговля Астана Прокуратура
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
