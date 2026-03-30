Шедевры Ренуара, Сезанна и Матисса похитили из частной коллекции в Италии

Кража произошла в здании Вилла Магнани, где хранится частная коллекция Луиджи Маньяни. Злоумышленники взломали входную дверь и проникли внутрь.

Среди похищенных работ — картина «Рыбы» Пьера Огюста Ренуара, рисунок «Натюрморт с черешней» Поля Сезанна и акварель «Дама на террасе» Анри Матисса. Сообщается, что четвертая картина была брошена преступниками во время побега.

Коллекция, находящаяся под управлением фонда имени Маньяни, включает произведения таких мастеров, как Тициан, Альбрехт Дюрер, Питер Пауль Рубенс, Франсиско Гойя, Антонио Канова и Клод Моне. Она считается одной из наиболее значимых частных художественных коллекций в Италии.

Напомним, ограбление Лувра в минувшем году потрясло Францию — всего за несколько минут преступники вынесли драгоценности Наполеона и императрицы Жозефины. Это стало одним из самых громких преступлений последних лет.

Четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей, стоимость которых, по оценкам следователей, составляет 88 млн из двух витрин в галерее Аполлона знаменитого музея.

