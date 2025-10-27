От Лувра до Бостона: самые громкие музейные ограбления

Кража «Моны Лизы» (Париж, 1911 год)

Одно из известных преступлений в истории искусства. Вор Винченцо Перуджа решил искать счастье за пределами Италии. Он отправился в более богатую в то время Францию в поисках работы и возможностей для своего будущего.

Фото: Public Domain

Париж, столица мира и искусства, привлекал многих молодых людей, желающих внести свой вклад в культурную среду.

После приезда во Францию Перуджа нашел работу столяра, что было типичным занятием для многих итальянцев, приехавших в эту страну. Он проявил себя как талантливый и умелый мастер, трудолюбиво выполняя свои обязанности. В Лувре он участвовал в монтаже стекла и зеркал.

Перуджа разработал свой план кражи Моны Лизы, основываясь на знании внутренних процессов в Лувре и уязвимостях в системе безопасности музея. Его действия были тщательно спланированы и предусматривали использование нескольких хитростей.

Фото: Википедия

Первым шагом в его плане было выяснение графика перемещения картин в музее. Он заметил, что Мона Лиза временно перемещается для обслуживания и реставрации. Перуджа также узнал, что в то время многие охранники Лувра были в отпуске из-за летнего сезона, что сделало безопасность музея менее строгой. Кроме того, Перуджа обнаружил, что существует недостаточная система проверки посетителей при входе и выходе из музея, что позволило ему свободно входить и выходить, не привлекая подозрений. В самый момент кражи, Перуджа был готов. Он знал, что Мона Лиза будет временно вывешена в одном из залов музея, в котором он работал. Он воспользовался своим доступом и знанием местности, чтобы проникнуть в музей, и использовал момент, когда охранники были слабо представлены, чтобы сорвать картину с крепления и спрятать ее под своей одеждой.

После украденной картины Перуджа скрылся, а затем начал вымогательство, требуя выкуп за возврат картине в Италию. Его план, однако, провалился, и он был арестован после неудачной попытки продажи Моны Лизы. После того, как картина «Мона Лиза» была украдена Винченцоом Перугией из Лувра в 1911 году, она оставалась скрытой от глаз публики в течение двух лет. Перуджа прятал картину в своей квартире в Париже, надеясь вернуть ее в Италию и получить вознаграждение за свой «патриотический поступок». Однако его план провалился, когда он попытался продать картину итальянскому антиквару в Флоренции. Антиквар подозрел в подлинности происхождения полотна и обратился к полиции. Картина была быстро изъята, а Перуджа был арестован. После ареста Перуджа, картина была возвращена в Лувр, где ее снова выставили для публичного просмотра.

Ограбление Музея Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон, 1990 год)

Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер — преступление, произошедшее ночью 18 марта 1990 года. Из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в американском Бостоне было украдено 13 произведений искусства.

Фото: Википедия

Охранники впустили двух мужчин, выдававших себя за полицейских, прибывших на вызов о нарушении порядка, после чего грабители связали их и вынесли из музея часть экспонатов в течение следующего часа.

Дело до сих пор остается нераскрытым; аресты не производились, и ни одна работа не была найдена. ФБР и арт-дилеры оценили стоимость украденных работ в сотни миллионов долларов. Музей предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет вернуть произведение искусства, — самое большое вознаграждение, когда-либо предлагаемое частным учреждением.

Кража в Российской академии художеств (Санкт-Петербург, 1999 год)

5 декабря 1999 года в Санкт-Петербурге воры, спрятавшиеся в одном из помещений библиотеки академии художеств, взломали топором дверь, соединяющую библиотеку с залом.

Фото: Музей Академии Художеств

Охрана ничего не заподозрила несмотря на то, что сработала сигнализация. Сотрудники музея посчитали, что тревога ложная и отправили обратно прибывший наряд полиции. Преступники спустились с украденным со второго этажа по веревке. Было похищено 16 картин знаменитых художников Репина, Крамского, Хруцкого, Малявина, Тропинина. Нанесенный ущерб составил 1.1 млн долларов.

Преступником оказался ранее судимый Олег Мальцев, который планировал сбыть картины коллекционерам. Картины были возвращены в музей, над ними пришлось поработать реставраторам.

Кража картин Пикассо, Моне и Гогена ( Роттердам, 2012 год)

16 октября 2012 года из роттердамского музея Kunsthal украли семь картин известных художников конца XIX — начала XX веков: Пикассо, Моне, Гогена, Матисса, Люсьена Фрейда и Мейера де Хаана. Преступники смогли обойти сигнализацию и быстро вынесли из музея добычу. Полиция вышла на иностранную банду во главе с Раду Догару. В суде он заявил, что не поверил в подлинность картин, поскольку охрана была слишком слабой, а сигнализация — слишком простой.

Фото: Артхив

Музейные воры отправились в тюрьму, но шедевры так и не были найдены. Мать Догару говорила, что сожгла картины, чтобы избавиться от улик, но потом забрала свои слова обратно. Есть версия, что картины оказались на черном рынке и были проданы посредником.

Ограбление музея Грюнес Гевёльбе (Дрезден, 2019 год)

25 ноября 2019 года воры пробрались в «Зеленый свод» — один из старейших музеев Европы, находяшийся в Германии — и похитили ювелирные изделия XVIII века, принадлежавшие саксонским правителям. Ущерб оценили примерно в 1 миллиард евро. Позже часть банды арестовали, но большая часть сокровищ так и не была возвращена.

Фото: Holidaygid

Напомним, на прошлой неделе четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей, стоимость которых, по оценкам следователей, составляет 88 млн из двух витрин в галерее Аполлона знаменитого музея.

Позже выяснилось, что счетная палата Франции предупреждала о слабых мерах безопасности в Лувре.

Мы также писали о том, что Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра королевские сокровища.