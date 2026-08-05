Шайдоров выбрал тренера для подготовки к Олимпиаде-2030

Олимпийский чемпион по фигурному катанию казахстанец Михаил Шайдоров рассказал, кто будет тренировать его в новом сезоне, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос подписчиков о том, продолжает ли он сотрудничество с тренером Алексеем Урмановым, Михаил Шайдоров выложил совместную фотографию с ним.

«Конечно, готовимся к сезону», — подписал снимок Шайдоров.

Отметим, что именно Урманов готовил Шайдорова к победной Олимпиаде-2026.

Фото: mikhail_shaidorov / instagram

Также, отвечая на другой вопрос о перспективах своего участия в зимних Олимпийских играх 2030 года в Альпах, Михаил Шайдоров написал, что уже начал подготовку к главным стартам четырехлетия, усиленно тренируется и полностью сосредоточен на подготовке к Олимпиаде-2030 и участию в ней.

Говоря о своем кумире, Михаил Шайдоров признался, что им является прославленный соотечественник Геннадий Головкин.

Фото: mikhail_shaidorov / instagram

Напомним, ранее Шайдоров выезжал в США для того, чтобы поработать под руководством американского специалиста Рафаэля Арутюняна, а также подготовить программы на новый сезон совместно с хореографом Шей-Линн Борн. Также в его Instagram есть видео совместной работы с известным французским хореографом и тренером по фигурному катанию Бенуа Ришо.

Ранее стал известен график выступления Шайдорова на Гран-при сезона-2026/27.

Также ISU постановил, что в 2027 году Казахстан впервые в истории примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.